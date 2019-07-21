Агент Бэйла: Гарет уйдет, когда это будет отвечать его интересам, а не желаниям Зидана

«Зидан - это позор, когда так говорит о ком-то, кто так много сделал для «Реала». Если Гарет уйдет, то это будет только потому, что отвечает его интересам и не имеет ничего общего со словами Зидана, - сказал Барнетт ESPN FC.
Напомним, что ранее Зидан, комментируя отсутствие Бэйла в матче с «Баварией» (1:3), заявил, что валлийский вингер не принимал участие в матче, потому что близок к тому, чтобы уйти из «Реала». Одновременно с этим Зидан выразил надежду, что это произойдет в самом ближайшем будущем.
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