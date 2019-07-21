Игорь Дивеев: Могли выигрывать у «Оренбурга» со счетом 3:0 или 4:0 ЦСКА победил «Оренбург» и набрал первые очки в турнирной таблице.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Считаю, могли забивать больше, выигрывать 3:0 или 4:0, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт клуба. – Мы сами ищем себе приключения. Первый гол ни из-за чего, второй нам могли забить в концовке, если бы не Игорь (Акинфеев)».

Напомним, голы у ЦСКА забили хорват Никола Влашич и исландец Арнор Сигурдссон, после чего полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров отыграл один мяч.

ЦСКА набрал три очка и занимает девятое место в турнирной таблице. В третьем туре 28 июля красно-синие сыграют также дома с «Локомотивом».