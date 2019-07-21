Игорь Дивеев: Могли выигрывать у «Оренбурга» со счетом 3:0 или 4:0 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 июля 2019 14:38ФутболЛипкин Антон

Игорь Дивеев: Могли выигрывать у «Оренбурга» со счетом 3:0 или 4:0

ЦСКА победил «Оренбург» и набрал первые очки в турнирной таблице.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Считаю, могли забивать больше, выигрывать 3:0 или 4:0, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт клуба. – Мы сами ищем себе приключения. Первый гол ни из-за чего, второй нам могли забить в концовке, если бы не Игорь (Акинфеев)».

Напомним, голы у ЦСКА забили хорват Никола Влашич и исландец Арнор Сигурдссон, после чего полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров отыграл один мяч.

ЦСКА набрал три очка и занимает девятое место в турнирной таблице. В третьем туре 28 июля красно-синие сыграют также дома с «Локомотивом».

17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/07 12:00Хоккей
Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
20/07 11:12Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
19/07 11:30Хоккей
От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
20/07 23:49Футбол
«Спартак» выпустил из рук три очка в Ростове, пропустив на 91-й минутеЦентральный матч тура на берегах Дона между ростовчанами и «Спартаком» закончился результативной ничьей.
20/07 12:39Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
20/07 23:18Футбол
Адриано и Джикия забили «Ростову». Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/07 13:51Футбол
Помните сумасшедший гол Кавенаги? 8 самых крутых матчей между «Ростовом» и «Спартаком»В матче второго тура РПЛ «Ростов» сыграет на своем поле против столичного «Спартака». «Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события в истории этого противостояния.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
19/07 16:30Хоккей
Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и БобровскийРоссийского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
21/07 08:38Футбол
Плохой хороший «Спартак». Колонка Юрия ЦыбаневаТелеголоса в этот раз правду вещали, матч «Ростов» - «Спартак» в самом деле был вполне приятен для просмотра.
Новости
15:53 Футбол «Урал» разгромил «Ахмат» и возглавил турнирную таблицу премьер-лиги
15:47 Футбол «Локомотив» – «Тамбов». Стартовые составы
15:30 Казань вновь примет чемпионат мира по водным видам спорта
15:28 Футбол Владимир Левитин: Пенальти в ворота «Ростова» - серьезная ошибка Левникова
15:16 Футбол Райкконен может заменить Феттеля в «Феррари»
14:59 Футбол Александр Бубнов: Семин не допустит недооценки «Тамбова
14:54 ММА Алексей Олейник: Разрыва крестов нет
14:48 Футбол Мурило: Семин заверил, что все в клубе будут тепло ко мне относиться
14:38 Футбол Игорь Дивеев: Могли выигрывать у «Оренбурга» со счетом 3:0 или 4:0
14:28 Футбол Агент Бэйла: Гарет уйдет, когда это будет отвечать его интересам, а не желаниям Зидана
14:05 Футбол Андрей Червиченко: Не думаю, что просто так ростовская полиция начала бить мирных и спокойных людей
13:47 Футбол «Спартак»: Убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать
13:22 Футбол Стивен Джеррард: Готов ждать возвращения Кента из «Ливерпуля» до последней секунды
12:56 Футбол В «Спартаке» одобрили аренду Ломовицкого в «Рубин»
12:48 Футбол Игорь Лебедев - о заявлении РПЛ: Ответьте лучше, каким образом пиротехника попала на стадион?
12:25 Футбол «Манчестер Сити» готов продать Отаменди и Мангаля, чтобы купить Магуайра
11:42 Бокс Сергей Липинец: Думаю, что я готов попробовать подраться за титул
11:29 Футбол Спортивный директор «Оренбурга»: Обсуждаем варианты трансфера трех игроков
11:16 Теннис Михаил Южный: Кафельников был универсальным теннисистом, ровно играющим на всех покрытиях
10:53 Футбол РПЛ сделала заявление после инцидента с болельщиками «Спартака» в Ростове
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика