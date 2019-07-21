Игорь Дивеев: Могли выигрывать у «Оренбурга» со счетом 3:0 или 4:0

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве.
«Считаю, могли забивать больше, выигрывать 3:0 или 4:0, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт клуба. – Мы сами ищем себе приключения. Первый гол ни из-за чего, второй нам могли забить в концовке, если бы не Игорь (Акинфеев)».
Напомним, голы у ЦСКА забили хорват Никола Влашич и исландец Арнор Сигурдссон, после чего полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров отыграл один мяч.
ЦСКА набрал три очка и занимает девятое место в турнирной таблице. В третьем туре 28 июля красно-синие сыграют также дома с «Локомотивом».
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема. Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор». Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. 5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста. «Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Спартак» выпустил из рук три очка в Ростове, пропустив на 91-й минутеЦентральный матч тура на берегах Дона между ростовчанами и «Спартаком» закончился результативной ничьей. Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо. Адриано и Джикия забили «Ростову». Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Помните сумасшедший гол Кавенаги? 8 самых крутых матчей между «Ростовом» и «Спартаком»В матче второго тура РПЛ «Ростов» сыграет на своем поле против столичного «Спартака». «Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события в истории этого противостояния. Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится. Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и БобровскийРоссийского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида». Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян. Плохой хороший «Спартак». Колонка Юрия ЦыбаневаТелеголоса в этот раз правду вещали, матч «Ростов» - «Спартак» в самом деле был вполне приятен для просмотра.