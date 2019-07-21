Александр Бубнов: Семин не допустит недооценки «Тамбова «Локомотив» примет «Тамбов» во втором туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч второго тура премьер-лиги «Локомотив» – «Тамбов»

«Несмотря на неожиданную домашнюю ничью с «Рубином», «Локомотив» все равно произвел неплохое впечатление движением и скоростью развития атак, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Недооценки Юрий Семин не допустит, а уровень соперников существенно разнится».

Напомним, в первом туре «Локомотив» сыграл дома вничью с «Рубином» (1:1), а «Тамбов» проиграл в гостях «Зениту» (1:2).

Матч «Локомотив» – «Тамбов» пройдет 21 июля на стадионе «Локомотив» в Москве. Начало – 16:30 (мск). Ранее команды ни разу не играли друг с другом.