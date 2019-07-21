Райкконен может заменить Феттеля в «Феррари» В Италии недовольны результатами немца.

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен может во второй раз вернуться в «Феррари». По данным CircusF1, в Маранелло не исключают возможный уход из команды немца Себастьяна Феттеля. В этом случае его место займет 39-летний финн.

Райкконен выступал за скудерию в 2007-2009 годах, после чего вернулся в нее через пять лет. По окончании прошлого сезона он перешел в «Альфа Ромео», из которой в обратном направлении проследовал Шарль Леклер.

В «Феррари» недовольны результатами Феттеля, не одержавшего ни одной победы в последних 19 гонках. Более того, за это время он лишь девять раз поднимался на подиум. На данный момент у четырехкратного чемпиона мира лишь на три очка больше, чем у дебютанта команды.

Леклер неизменно финишировал в тройке в последних четырех гонках, тогда как у Феттеля за этот период только один подиум. В то же время Райкконен занимает восьмое место в общем зачете пилотов, набрав в десяти гонках 25 очков.

11-й этап чемпионата мира – Гран-при Германии – пройдет 26-28 июля на трассе «Хоккейнхаймринг».