Владимир Левитин: Пенальти в ворота «Ростова» - серьезная ошибка Левникова Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин оценил работу арбитра Кирилла Левникова в матче 2-го тура между «Ростовом» и «Спартаком».

- Был ли пенальти в ворота «Ростова», который реализовал Луис Адриано?

- Там было небольшое касание Бакаева, и он немного сымитировал падение. Это не настолько серьезное нарушение, чтобы падать и назначать пенальти. В данном случае Левников находился рядом, в пяти-шести метрах, но в моменте он не разобрался и назначил одиннадцатиметровый удар. Я считаю, что он сделал это формально. Такие пенальти квалифицированные европейские арбитры не дают. Это серьезная ошибка Левникова.

- На 87-й минуте Левников не удалил Бакаева перед заменой. Это ошибка?

- Все судьи сегодня боятся удалений. Тем более, играет «Спартак», известная команда. Я думаю, нужно было показать желтую карточку. Это неидентичное судейство. Оно как раз и приводит к тому, что не показывается желтая карточка человеку, который уже имеет одну. Это конъюнктурный подход с учетом того, что было до этого, кто играет, хозяева-гости и так далее. Это отрицательная черта, которая сказывается в судействе на большинстве наших арбитров, - приводит слова Левитина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что матч второго тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартак», который прошел в минувшую субботу в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 2:2.

После этой игры «Ростов», набрав четыре очка вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» на текущий момент занимает вторую строчку, уступая ростовской команде лишь по дополнительным показателям.

Добавим, что в следующем туре «Ростов» 28 июля в гостях сыграет с «Арсеналом», а «Спартак» днем ранее на выезде встретится с «Тамбовом».