«Урал» разгромил «Ахмат» и возглавил турнирную таблицу премьер-лиги - Советский спорт
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21 июля 2019 15:53Футбол

«Урал» разгромил «Ахмат» и возглавил турнирную таблицу премьер-лиги

Футболисты «Урала» одержали крупную победу над «Ахматом» в домашнем матче 2-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 3:0. В составе уральцев голами отметились Владимир Ильин (45-я минута), Отман Эль-Кабир (58) и Юрий Бавин (78).

После этой победы «Урал» набрал шесть очков и вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ. «Ахмат», имея в активе три очка, расположился на девятой строчке в чемпионате.

Добавим, что в следующем туре «Урал» 29 июля в гостях сыграет против «Динамо», а «Ахмат» в тот же день на выезде встретится с «Рубином».

Чемпионат России
2-й тур

«Урал» - «Ахмат» - 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ильин (45+2), 2:0 – Эль-Кабир (58), 3:0 – Бавин (78).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов, Ароян, Егорычев, Емельянов, Бумаль, Аугустыняк, Эль-Кабир, Панюков (Бавин, 76), Ильин.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Нижич, Семенов, Харин, Шиманьски (Роши, 61), Исмаэл, Швец, Бериша (Михаляк, 79), Иванов, Мбенг (Понсе, 75).

Предупреждения: Бумаль (19), Шиманьски (56).

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