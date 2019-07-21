Никола Влашич: Рад, что забил первый гол ЦСКА, надеюсь, их будет еще много ЦСКА нанес поражение «Оренбургу» во втором туре премьер-лиги.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Мы знали, что это очень важный матч, потому что в первом туре проиграли, – приводит слова 21-летнего хорвата официальный сайт клуба. – Мы много обсуждали нашу игру: на тренировках, в раздевалке… Говорили о том, что нужно поменять. И сегодня одержали заслуженную победу.

Рад, что забил первый гол сезона для ПФК ЦСКА. Надеюсь, их будет еще много».

Напомним, Влашич забил первый гол в матче на 30-й минуте, а через восемь минут исландец Сигурдссон удвоил преимущество армейцев. Еще до перерыва Никита Маляров забил единственный гол «Оренбурга».

ЦСКА набрал первые три очка и занимает девятое место в турнирной таблице. В третьем туре 28 июля красно-синие сыграют также дома с «Локомотивом».