«Ростов» пожаловался Дюкову на работу Левникова «Ростов» недоволен работой главного арбитра матча со «Спартаком».

«Ростов» опубликовал на официальном сайте обращение к президенту РФС Александру Дюкову и руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

«Ростов» попросил прокомментировать решения главного арбитра матча второго тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2) Кирилла Левникова, которые, по мнению клуба, носят предвзятый характер, и отстранить судью от работы.

«Вышеупомянутый Левников допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Мы убеждены, что и вы усмотрели ошибки в действиях арбитра», – говорится в заявлении клуба.

«Ростов» призвал оценить следующие моменты:

– на 13-й минуте: падение в штрафной «Спартака» Матиаса Норманна;

– на 25-й минуте: решение назначить пенальти в ворота «Ростова» в менее очевидном, по мнению клуба, эпизоде с падением Зелимхана Бакаева;

– на 60-й минуте: толчок со стороны Фернандо в спину Дмитрию Чистякову;

на 86-й минуте: фол Бакаева, у которого уже была желтая карточка, а также затяжку времени во время его замены.

«Были и другие эпизоды по ходу матча, которые оставили большие вопросы в действиях Левникова. Искренне надеемся на справедливую оценку деятельности арбитра, а также на отстранение его от дальнейшей работы», – отмечается в заявлении «Ростова».

Отметим, что «Ростов» уже не в первый раз жалуется президенту РФС. Ранее клуб обращался к Дюкову в связи с конфликтной ситуацией с клубом «Чайка».