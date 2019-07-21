Спортивный директор «Оренбурга»: После матча с «Зенитом» могут пойти приобретения

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможных приобретениях клуба.
«Сейчас пока обсуждаем варианты трансфера с тремя персонами, – приводит News.ru слова Андреева. – Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем обо всем объявить официально.
Пока будем с нынешним составом готовиться к третьему туру чемпионата России. А вот после противостояния с «Зенитом» уже могут пойти приобретения».
Напомним, «Оренбург» потерпел два поражения на старте чемпионата – от «Ростова» (1:2) и ЦСКА (1:2) – и занимает последнее место в турнирной таблице.
В третьем туре 28 июля «Оренбург» сыграет дома с «Зенитом».
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