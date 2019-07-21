Спортивный директор «Оренбурга»: После матча с «Зенитом» могут пойти приобретения - Советский спорт
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21 июля 2019 17:37ФутболЛипкин Антон

Спортивный директор «Оренбурга»: После матча с «Зенитом» могут пойти приобретения

«Оренбург» потерпел два поражения на старте сезона.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможных приобретениях клуба.

«Сейчас пока обсуждаем варианты трансфера с тремя персонами, – приводит News.ru слова Андреева. – Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем обо всем объявить официально.

Пока будем с нынешним составом готовиться к третьему туру чемпионата России. А вот после противостояния с «Зенитом» уже могут пойти приобретения».

Напомним, «Оренбург» потерпел два поражения на старте чемпионата – от «Ростова» (1:2) и ЦСКА (1:2) – и занимает последнее место в турнирной таблице.

В третьем туре 28 июля «Оренбург» сыграет дома с «Зенитом».

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