Стали известны возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы

Определились возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 22 октября в Ньоне (Швейцария).
«Спартаку» может достаться «Тун» (Швейцария), а также победители следующих пар второго квалификационного раунда:
«Лехия» (Гданьск, Польша) – «Брондбю» (Дания)
«Млада-Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан)
«Арис» (Салоники, Греция) – АЕЛ (Лимассол, Кипр)
«Локомотив» (Пловдив, Болгария) – «Спартак» (Трнава, Словакия)
Жеребьевка третьего квалификационного раунда начнется в 15:00 (мск). Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа.
Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в премьер-лиге и стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.
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