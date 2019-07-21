Стали известны возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы

Эдер и Игнатьев приносят «Локо» победу. Видео всех голов 2-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.

Живу по принципу «Платон мне друг, но истина дороже». Евгений Ловчев – о «Советском спорте» Наш постоянный автор, известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной СССР, вспоминает этапы своего сотрудничества с «Советским спортом».

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео) Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.

«Спартак» выпустил из рук три очка в Ростове, пропустив на 91-й минуте Центральный матч тура на берегах Дона между ростовчанами и «Спартаком» закончился результативной ничьей.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ «Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.

Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубы Артем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Роналду забил и пропустил с центра поля Криштиану Роналду провел свой первый матч под руководством нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри - в рамках Международного кубка чемпионов.

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.