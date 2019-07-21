Стали известны возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы - Советский спорт
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21 июля 2019 17:55ФутболЛипкин Антон

Стали известны возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы

Жеребьевка пройдет в понедельник в Ньоне.

Определились возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 22 октября в Ньоне (Швейцария).

«Спартаку» может достаться «Тун» (Швейцария), а также победители следующих пар второго квалификационного раунда:

«Лехия» (Гданьск, Польша) – «Брондбю» (Дания)
«Млада-Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан)
«Арис» (Салоники, Греция) – АЕЛ (Лимассол, Кипр)
«Локомотив» (Пловдив, Болгария) – «Спартак» (Трнава, Словакия)

Жеребьевка третьего квалификационного раунда начнется в 15:00 (мск). Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в премьер-лиге и стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

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