«Динамо» – «Рубин». Стартовые составы

Главные тренеры «Динамо» и «Рубина» Дмитрий Хохлов и Эдуардо Докампо определились со стартовыми составами команд на матч второго тура премьер-лиги.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Юсупов, Кардозу, Шиманьски, Паршивлюк, Грулев, Жоаозиньо, Евгеньев, Шуньич, Каборе.
Запасные: Лещук, Морозов, Рыков, Теттех, Панченко, Черных, Липовой, Ордец, Москвичев, Рауш, Шейдаев.
⚪️🔵 Состав на #ДинамоРубин pic.twitter.com/CHIlpXtJID— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 21, 2019
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов, Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили, Башкиров, Кьяртанссон.
Запасные: Коновалов, Волк, Плиев, Старфельдт, Степанов, Седов, Акбашев, Кварацхелия, Микелтадзе.
Наш состав на матч #ДинамоРубин ⚡️ pic.twitter.com/lKHb3o9FWx— «Рубин» Казань (@fcrk) July 21, 2019
Напомним, этот матч станет первым в истории РПЛ, на котором будет использоваться система видеоповторов.
Начало игры на стадионе «Динамо» – 19:00 (мск).