«Динамо» – «Рубин». Стартовые составы - Советский спорт
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21 июля 2019 18:04ФутболЛипкин Антон

«Динамо» – «Рубин». Стартовые составы

Начало матча – 19:00 (мск).

Главные тренеры «Динамо» и «Рубина» Дмитрий Хохлов и Эдуардо Докампо определились со стартовыми составами команд на матч второго тура премьер-лиги.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Юсупов, Кардозу, Шиманьски, Паршивлюк, Грулев, Жоаозиньо, Евгеньев, Шуньич, Каборе.
Запасные: Лещук, Морозов, Рыков, Теттех, Панченко, Черных, Липовой, Ордец, Москвичев, Рауш, Шейдаев.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов, Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили, Башкиров, Кьяртанссон.
Запасные: Коновалов, Волк, Плиев, Старфельдт, Степанов, Седов, Акбашев, Кварацхелия, Микелтадзе.

Напомним, этот матч станет первым в истории РПЛ, на котором будет использоваться система видеоповторов.

Начало игры на стадионе «Динамо» – 19:00 (мск).

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