СМИ пишут об интересе «Спартака» к Донису. Это не совсем правда Мы все проверили.

Kicker написал об интересе «Спартака» к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису. По данным источника, «швабы» хотят выручить за продажу футболиста 10 миллионов евро.

«Советский спорт» связался с источниками в московском клубе. По нашим данным, Дониса никто покупать не собирается. Однако футболист был в лонг-листе красно-белых.

В минувшем сезоне Донис провел пять матчей в 24 играх бундеслиги.