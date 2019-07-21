СМИ пишут об интересе «Спартака» к Донису. Это не совсем правда

Kicker написал об интересе «Спартака» к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису. По данным источника, «швабы» хотят выручить за продажу футболиста 10 миллионов евро.
«Советский спорт» связался с источниками в московском клубе. По нашим данным, Дониса никто покупать не собирается. Однако футболист был в лонг-листе красно-белых.
В минувшем сезоне Донис провел пять матчей в 24 играх бундеслиги.
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