Бубнов поставил на нулевую ничью в матче «Динамо» – «Рубин» В этом матче впервые в истории РПЛ будет использована система VAR.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч второго тура премьер-лиги «Динамо» (Москва) – «Рубин» (Казань).

«Неделю назад обновленный «Рубин» здорово сыграл против «Локомотива», обрел уверенность и не сдастся без боя во втором подряд московском матче, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Динамо» будет нагнетать давление, но соперники поделят очки. Прогноз – 0:0».

Напомним, в первом туре обе команды сыграли вничью со счетом 1:1: «Динамо» – с «Арсеналом» в Туле, а «Рубин» – с «Локомотивом» в Москве.

Матч «Динамо» – «Рубин» начнется в 19:00 на стадионе «Динамо». Эта игра станет первой в истории премьер-лиги, на которой будет использована система видеоповторов VAR.