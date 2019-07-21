РПЛ продолжит проверку по избиению болельщиков «Спартака» в Ростове-на-Дону После матча «Ростов» – «Спартак» болельщики красно-белых подверглись атаке со стороны ОМОНа.

РПЛ опубликовало еще одно заявление в связи с инцидентом после матча второго тура премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

«В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с инцидентом после матча второго тура РПЛ «Ростов» – «Спартак», проверка, проводимая лигой, будет продолжена.

По итогам разбирательства премьер-лига даст оценку случившемуся», – говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Напомним, после игры болельщики «Спартака» при выходе с трибун подверглись атаке ОМОНа, которые применяли дубинки и шокеры.

Ранее премьер-лига в своем первом заявлении по инциденту сообщила о том, что ОМОН был введен в связи с попыткой болельщиков «Спартака» отбить задержанных нарушителей, использовавших во время матча пиротехнику.