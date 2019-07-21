Маринато Гилерме: Неправда, что я был близок к переходу в «Спартак» - Советский спорт
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21 июля 2019 19:36ФутболЛипкин Антон

Маринато Гилерме: Неправда, что я был близок к переходу в «Спартак»

Голкипер продлил контракт с «Локомотивом» на три года.

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме после матча второго тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1) высказался о том, что мог перейти в «Спартак».

– Слухи? Я был удивлен тому, что про меня писали, – приводит слова 33-летнего вратаря сборной России официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – И там было много неправды. Но это ваша работа, вы должны делать новости, чтобы их было интересно читать.

– Правда ли, что вы были близки к переходу в «Спартак»?
– Нет.

Напомним, в пятницу Гилерме продлил контракт с клубом на три года. При этом перед началом сезона генеральный директор красно-зеленых Василий Кикнадзе заявил, что голкипер, у которого есть предложение от другого московского клуба, покинет «Локомотив».

«Локомотив» победил «Тамбов» (2:1), набрал четыре очка и теперь делит со «Спартаком» четвертое-пятое места в турнирной таблице премьер-лиги.

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