Юрий Семин: Моя желтая карточка? Все по делу - Советский спорт
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21 июля 2019 19:57ФутболЛипкин Антон

Юрий Семин: Моя желтая карточка? Все по делу

Главный тренер «Локомотива» получил предупреждение в матче с «Тамбовом».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признал заслуженной полученную желтую карточку в матче второго тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1).

«Все по делу. Я вышел за пределы технической зоны, – приводит слова Семина официальный сайт клуба. – По новым правилам это нарушение. Но также по новым правилам нужен VAR, чтобы было меньше искаженных результатов».

Напомним, Семин получил желтую карточку на 67-й минуте после того, как вышел за пределы технической зоны и высказал претензии резервному арбитру.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» и теперь с четырьмя очками делит четвертое-пятое места в турнирной таблице.

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