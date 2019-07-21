«Фратрия: Очевидно, что хулиганы на футболе – это не болельщики, а те, кто избивает людей

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением в связи с избиением болельщиков после матча второго тура премьер-лиги с «Ростовом» (2:2) на «Ростов Арене».
«Из года в год мы слышим песни о том, каким безопасным нужно сделать наш футбол, как нужно его оградить от хулиганов и страшных фанатов, – говорится в заявлении «Фратрии». – Но «благодаря» таким случаям, всем становится очевидным, что хулиганы на футболе сегодня – это отнюдь не болельщики, а те, которые, прикрывая свои лица масками, избивают людей с применением дубинок и электрошокеров. Именно из-за таких случаев наш футбол теряет своего зрителя, а болельщики теряют веру в адекватность организаторов футбольных матчей».
«Фратрия» призвала наказать виновных и пересмотреть отношение к организации матчей в России.
Напомним, в субботу после игры с «Ростовом» болельщики «Спартака» при выходе с трибун подверглись атаке ОМОНа, которые применяли дубинки и шокеры.
РПЛ заявила, что продолжит проверку по инциденту.
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