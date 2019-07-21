«Сочи» – «Зенит». Стартовые составы

Главные тренеры «Сочи» и «Зенита» Александр Точилин и Сергей Семак определились со стартовыми составами команд в матче второго тура премьер-лиги.
«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Маргасов, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Песегов, Набиуллин, Казаев, Обухов.
Запасные: Фролов, Джанаев, Почивалин, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Полоз, Лагатор, Карапетян.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Мевля, Маммана, Терентьев, Мусаев, Жирков, Мак, Ригони, Дзюба, Джорджевич.
Стартовый состав на матч #СочиЗенит pic.twitter.com/TQjhuCZ81N— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) July 21, 2019
Напомним, матч «Сочи» – «Зенит» начнется на олимпийском стадионе «Фишт» в 21:30 (мск).