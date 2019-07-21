Александр Григорян: Посмотрю, как «Локомотив» будет себя вести, когда поведет в счете в Лиге чемпион «Тамбов» проиграл «Локомотиву» во втором туре премьер-лиги.

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:2).

«После второго пропущенного я как раз увидел ребят, которых вижу на тренировках, настоящую команду, – приводит слова Григоряна официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Они хотели выиграть.

А план на игру сработал очень быстро: мы забили и создавали моменты. Вот сейчас «Локо» будет играть в Лиге чемпионов, поведет в счете, я посмотрю, как они будут себя вести».

Напомним, «Тамбов» забил первый гол в матче: на шестой минуте отличился Михаил Костюков, однако через полчаса после начала игры «Локомотив» дважды отправил мяч в ворота гостей с разницей в две минуты.

Таким образом, «Тамбов» во втором туре подряд потерпел поражение со счетом 1:2.