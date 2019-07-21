«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» - Советский спорт
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21 июля 2019 21:02ФутболЛипкин Антон

«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»

Победный гол забил Микелтадзе.

«Динамо» потерпело поражение от «Рубина» (0:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе «Динамо» в Москве.

Победный гол на третьей компенсированной ко второму тайму минуте забил вышедший на замену Бека Микелтадзе.

С 36-й минуты гости играли вдесятером после удаления полузащитника Евгения Башкирова.

Отметим, что этот матч стал первым в истории премьер-лиги, на котором использовалась система повторов (VAR), однако главный судья Виталий Мешков ни разу не прибегал к помощи видеоассистентов.

«Рубин» набрал четыре очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Динамо» с одним очком осталось на 12-й позиции

В третьем туре 26 июля «Динамо» также дома сыграет с «Уралом», а 29 июля «Рубин» примет «Ахмат».

РПЛ
2-й тур

«Динамо» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:0)
Гол: Микелтадзе, 90+3.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Юсупов (Панченко, 58), Кардозу, Шиманьски, Паршивлюк (Морозов, 68), Грулев (Шейдаев, 46), Жоаозиньо, Евгеньев, Шуньич, Каборе.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов, 46), Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 77), Башкиров, Кьяртанссон (Микелтадзе, 46).

Предупреждения: Панченко, 67. Каборе, 72. Шиманьски, 81 – Башкиров, 3. Давиташвили, 63. Степанов, 70. Кварацхелия, 90+1. Подберезкин, 90+3.
Удаление: Башкиров, 36 (вторая желтая карточка).
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров).

Москва. Стадион «Динамо».

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