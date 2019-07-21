Александр Бубнов: Победа «Зенита» над «Сочи» будет непростой

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч второго тура премьер-лиги «Сочи» – «Зенит».
«В составе дебютанта премьер-лиги целый ряд экс-зенитовцев, которые хотят максимально проявить себя в матче с бывшим клубом, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Чемпион сильнее и сыграннее, но простой победы над новичком ждать не приходится. Прогноз – 1:2».
Напомним, матч «Сочи» – «Зенит» станет заключительным во втором туре и начнется в 21:30 (мск) на олимпийском стадионе «Фишт».
В первом туре «Зенит» победил другого дебютанта сезона – «Тамбов» (2:1), а «Сочи» проиграли «Спартаку» в Москве (0:1).
Отметим, что в стартовом составе «Сочи» на поле выйдут три бывших игрока «Зенита»: защитники Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев, а также полузащитник Ибрагим Цаллагов.
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