Рашид Рахимов: Гол в раздевалку сломал нашу игру «Ахмат» крупно проиграл в Екатеринбурге.

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с «Уралом» (0:3) на «Екатеринбург Арене».

«Первый тайм у нас почти весь получался: и комбинировали неплохо, и создавали моменты опасные – 100-процентный моменты были у Швеца после углового и у Харина при выходе один на один, – сказал Рахимов на пресс-конференции. – Забей эти мячи, игра складывалась бы по-другому. Мы бы пробовали играть в контратаку, а «Уралу» пришлось бы раскрываться. И тот гол, который мы привезли в раздевалку, сломал нашу игру».

Напомним, «Урал» открыл счет на второй добавленной к первому тайму минуте благодаря голу форварда Владимира Ильина. Во втором тайме у хозяев отличились полузащитники Отман Эль-Кабир и Юрий Бавин.