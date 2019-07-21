Дмитрий Парфенов: С организованным «Ахматом» ребята неплохо делали то, о чем просили на установке - Советский спорт
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21 июля 2019 21:49ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Парфенов: С организованным «Ахматом» ребята неплохо делали то, о чем просили на установке

«Урал» крупно победил «Ахмат» в Екатеринбурге.

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) на «Екатеринбург Арене».

«Был тяжелый момент в матче, перетерпели его, – сказал Парфенов на пресс-конференции. – С очень организованной командой неплохо делали то, о чем просили на установке. Ребятам сказал, чтобы они сегодня порадовались, а тренерскому штабу надо готовиться уже дальше».

Напомним, голы в матче забили форвард Владимир Ильин, а также полузащитники Отман Эль-Кабир и Юрий Бавин.

«Урал» набрал шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. В третьем туре 26 июля команда сыграет в гостях с «Динамо».

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