Дмитрий Парфенов: С организованным «Ахматом» ребята неплохо делали то, о чем просили на установке

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) на «Екатеринбург Арене».
«Был тяжелый момент в матче, перетерпели его, – сказал Парфенов на пресс-конференции. – С очень организованной командой неплохо делали то, о чем просили на установке. Ребятам сказал, чтобы они сегодня порадовались, а тренерскому штабу надо готовиться уже дальше».
Напомним, голы в матче забили форвард Владимир Ильин, а также полузащитники Отман Эль-Кабир и Юрий Бавин.
«Урал» набрал шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. В третьем туре 26 июля команда сыграет в гостях с «Динамо».
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