Дмитрий Хохлов: Еще в первом тайме можно было решать исход игры «Динамо» потерпело поражение от «Рубина», играя почти час в большинстве.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча с «Рубином» (0:1) во втором туре премьер-лиги.

– Сразу хочу извиниться перед болельщиками и теми, кто пришел на стадион, за такой результат, – приводит слова Хохлова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Комментировать тут что-то сложно.

– «Динамо» в очередной игре создает моменты, но не реализует. Невезение?

– Нет, это не невезение. Это мастерство. Столько создаем, но нереализуем. Больная тема, из матча в матч ничего не меняется. Еще в первом тайме можно было решать исход игры.

Напомним, «Динамо» пропустило решающий гол на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. При этом с 36-й минуты «Рубин» играл вдесятером после удаления Евгения Башкирова.

У бело-голубых осталось одно очко, команда занимает 12-е место в турнирной таблице. В третьем туре 26 июля «Динамо» сыграет дома с «Уралом».