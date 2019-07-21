Дмитрий Хохлов: Еще в первом тайме можно было решать исход игры

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча с «Рубином» (0:1) во втором туре премьер-лиги.
– Сразу хочу извиниться перед болельщиками и теми, кто пришел на стадион, за такой результат, – приводит слова Хохлова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Комментировать тут что-то сложно.
– «Динамо» в очередной игре создает моменты, но не реализует. Невезение?
– Нет, это не невезение. Это мастерство. Столько создаем, но нереализуем. Больная тема, из матча в матч ничего не меняется. Еще в первом тайме можно было решать исход игры.
Напомним, «Динамо» пропустило решающий гол на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. При этом с 36-й минуты «Рубин» играл вдесятером после удаления Евгения Башкирова.
У бело-голубых осталось одно очко, команда занимает 12-е место в турнирной таблице. В третьем туре 26 июля «Динамо» сыграет дома с «Уралом».
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