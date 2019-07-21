Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» жестом Дзюбы - Советский спорт
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21 июля 2019 22:33ФутболЛипкин Антон

Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» жестом Дзюбы

Иранец заработал пенальти и сам его реализовал.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» в матче второго тура премьер-лиги жестом своего партнера Артема Дзюбы.

На 29-й минуте 24-летний иранец заработал пенальти, заставив на себе сфолить серба Ивана Миладиновича, после чего сам же реализовал одиннадцатиметровый удар.

Отметим, что Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» и провел первый тайм на скамейке запасных.

Этот гол стал для Азмуна первым в новом чемпионате. При этом две недели назад он сделал дубль в ворота «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России.

После первого тайма «Зенит» выигрывает у новичка премьер-лиги со счетом 1:0.

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