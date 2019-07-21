Алексей Миранчук: Второй тайм матча с «Тамбовом» можно вычеркнуть из карьеры - Советский спорт
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21 июля 2019 22:39ФутболЛипкин Антон

Алексей Миранчук: Второй тайм матча с «Тамбовом» можно вычеркнуть из карьеры

«Локомотив» обыграл дебютанта премьер-лиги.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итоги матча второго тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1) в Москве.

«Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры, получился плохой: ни подходов, ничего не смогли сделать, – приводит ТАСС слова Миранчука. – Будем разбираться, что случилось после перерыва, думаю, что не только меня игра не устроила».

Напомним, «Локомотив» одержал волевую победу после того, как пропустил на шестой минуте после удара форварда «Тамбова» Михаила Костюкова. Однако через полчаса с разницей в две минуты Эдер и Владислав Игнатьев забили два гола. Этот счет сохранился до конца матча.

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