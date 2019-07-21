«Зенит» обыграл «Сочи» - Советский спорт
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21 июля 2019 23:08ФутболКоноплев Александр

«Зенит» обыграл «Сочи»

«Сочи» снова проиграл.

В матче второго тура российской премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «Сочи» – 0:2.

Мячи забили Сердар Азмун (30-я минута, пенальти) и Магомед Оздоев (89-я).

Все голы матча здесь.

«Зенит» одержал вторую победу в чемпионате. Южане потерпели второе поражение.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Зенит» в гостях встретится с «Оренбургом».

РПЛ
2-й тур

«Сочи» – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 30 (пен.); Оздоев, 89

«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Маргасов, Миладинович (Юрганов, 46), Бурмистров (Карапетян, 60), Цаллагов, Песегов, Набиуллин, Казаев, Обухов (Полоз, 72)

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Терентьев, 46), Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Ерохин (Дзюба, 65), Сутормин, Азмун (Жирков, 83), Дриусси

Предупреждения: Миладинович, 29; Новосельце, 43 – нет

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