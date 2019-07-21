«Зенит» обыграл «Сочи»

В матче второго тура российской премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «Сочи» – 0:2.
Мячи забили Сердар Азмун (30-я минута, пенальти) и Магомед Оздоев (89-я).
«Зенит» одержал вторую победу в чемпионате. Южане потерпели второе поражение.
В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Зенит» в гостях встретится с «Оренбургом».
РПЛ
2-й тур
«Сочи» – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: Азмун, 30 (пен.); Оздоев, 89
«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Маргасов, Миладинович (Юрганов, 46), Бурмистров (Карапетян, 60), Цаллагов, Песегов, Набиуллин, Казаев, Обухов (Полоз, 72)
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Терентьев, 46), Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Ерохин (Дзюба, 65), Сутормин, Азмун (Жирков, 83), Дриусси
Предупреждения: Миладинович, 29; Новосельце, 43 – нет