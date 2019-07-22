Сегодня пройдет жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором участвует «Спартак»

В понедельник в Ньоне пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, с которого начинает свое выступление в еврокубках «Спартак».
Красно-белым может достаться «Тун» (Швейцария) или победитель одной из четырех пар второго квалификационного раунда:
«Лехия» (Гданьск, Польша) – «Брондбю» (Дания)
«Млада-Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан)
«Арис» (Салоники, Греция) – АЕЛ (Лимассол, Кипр)
«Локомотив» (Пловдив, Болгария) – «Спартак» (Трнава, Словакия).
Матчи второго квалификационного раунда пройдут 25 июля и 1 августа, третьего раунда – 8 и 15 августа.
Начало жеребьевки – 15:00 (мск).
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