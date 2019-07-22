Сергей Семак: Второй гол, конечно, нужно было забивать раньше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июля 2019 08:59ФутболЛипкин Антон

Сергей Семак: Второй гол, конечно, нужно было забивать раньше

«Зенит» победил в гостях «Сочи» в матче второго тура премьер-лиги.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с «Сочи» (2:0) на олимпийском стадионе «Фишт».

«Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть «Сочи» против нас, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Удалось забить в первом тайме, но в целом провели его достаточно пассивно, медленно двигались и перемещали мяч. Во втором тайме сыграли лучше. Конечно, нужно было забивать раньше, потому что счет был скользкий, появлялись возможности забить и у соперника».

Напомним, на 30-й минуте иранец Сердар Азмун открыл счет, реализовав пенальти, который сам же заработал, а на 82-й минуте полузащитник Магомед Оздоев забил второй гол после передачи вышедшего на замену форварда Артема Дзюбы.

«Зенит» набрал шесть очков и после двух туров занимает второе место, уступая «Уралу» только по разнице забитых и пропущенных мячей. В третьем туре 28 июля чемпионы России сыграют в гостях с «Оренбургом».

21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
18/07 12:00Хоккей
Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.
21/07 18:30Футбол
Шедевр Эдера и карточка Семина. «Локомотив» обыграл «Тамбов»«Локомотив» добился победы над «Тамбовом» в домашнем матче 2-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/07 23:00Футбол
Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рокПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились защитник и нападающий хозяев Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.
21/07 08:30Футбол
Плохой хороший «Спартак». Колонка Юрия ЦыбаневаТелеголоса в этот раз правду вещали, матч «Ростов» - «Спартак» в самом деле был вполне приятен для просмотра.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
21/07 13:30Футбол
Дубинками – в каменный век. Куда ведет РПЛ погром на «Ростов Арене»Пока весь мир играется в модное приложение FaceApp, которое может состарить фотографию любого человека, наша премьер-лига решила вернуть всех нас на пару десятков лет в прошлое.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/07 00:00Футбол
Эдер и Игнатьев приносят «Локо» победу. Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.
21/07 22:30Футбол
Дмитрий Хохлов: Решать исход игры надо было еще в первом таймеГлавный тренер московского «Динамо» после домашнего поражения (0:1) от «Рубина» первым делом принес извинения болельщикам бело-голубых.
21/07 22:20Футбол
Новая «ВТБ Арена» открылась ярким футбольным праздникомВ воскресенье на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Л. Яшина» прошел первый домашний матч бело-голубых в сезоне-2019/20 с «Рубином», незабываемый антураж которого создала обширная развлекательная программа.
Новости
09:56 Футбол Юрий Семин: Игра Мурило? Пока все четыре центральных защитника в разных кондициях
09:49 Футбол Алексей Сутормин: У меня было два момента, которые нужно реализовывать
09:39 Футбол Маурицио Сарри: Важно, чтобы Роналду чувствовал себя на поле свободно
09:26 Футбол Магомед Оздоев: Всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому нахожусь рядом
09:21 Футбол Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории Китая
09:07 Футбол Артем Дзюба: Очень важно вырывать такие матчи, потому что дальше – Лига чемпионов, будет еще тяжелее
08:59 Футбол Сергей Семак: Второй гол, конечно, нужно было забивать раньше
07:42 Футбол Сегодня «Краснодар» может узнать своего первого соперника в Лиге чемпионов
07:33 Футбол Сегодня пройдет жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором участвует «Спартак»
23:08 Футбол «Зенит» обыграл «Сочи»
23:07 Футбол Думбия может вернуться в Россию
22:53 Фехтование Российские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата мира
22:39 Футбол Алексей Миранчук: Второй тайм матча с «Тамбовом» можно вычеркнуть из карьеры
22:33 Футбол Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» жестом Дзюбы
22:26 Футбол Александр Григорян: Для нас даже хорошо, что мы играем с топами
22:15 Футбол Дмитрий Хохлов: Еще в первом тайме можно было решать исход игры
22:10 Футбол Франция и Ирландия вышли в плей-офф юношеского ЧЕ
22:07 Футбол Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне
21:49 Футбол Дмитрий Парфенов: С организованным «Ахматом» ребята неплохо делали то, о чем просили на установке
21:39 Футбол Рашид Рахимов: Гол в раздевалку сломал нашу игру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика