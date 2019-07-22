Сергей Семак: Второй гол, конечно, нужно было забивать раньше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с «Сочи» (2:0) на олимпийском стадионе «Фишт».
«Прекрасно понимали, с каким настроением будет играть «Сочи» против нас, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Удалось забить в первом тайме, но в целом провели его достаточно пассивно, медленно двигались и перемещали мяч. Во втором тайме сыграли лучше. Конечно, нужно было забивать раньше, потому что счет был скользкий, появлялись возможности забить и у соперника».
Напомним, на 30-й минуте иранец Сердар Азмун открыл счет, реализовав пенальти, который сам же заработал, а на 82-й минуте полузащитник Магомед Оздоев забил второй гол после передачи вышедшего на замену форварда Артема Дзюбы.
«Зенит» набрал шесть очков и после двух туров занимает второе место, уступая «Уралу» только по разнице забитых и пропущенных мячей. В третьем туре 28 июля чемпионы России сыграют в гостях с «Оренбургом».
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