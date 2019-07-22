Артем Дзюба: Очень важно вырывать такие матчи, потому что дальше – Лига чемпионов, будет еще тяжелее «Зенит» обыграл «Сочи» во втором туре премьер-лиги.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча второго тура премьер-лиги с «Сочи» (2:0) на олимпийском стадионе «Фишт» прокомментировал свою голевую передачу.

«Я всегда говорил, что всегда играю на команду, поэтому прежде всего – команда, – сказал 30-летний форвард в интервью клубной пресс-службе. – И сегодня я здесь только для того, чтобы быть с командой. Выйду на поле на столько, на сколько нужно, в любом состоянии, потому что сейчас нужно набирать очки. Очень важно такие матчи вырывать, потому что дальше – Лига чемпионов, и будет только тяжелее».

Напомним, из-за недомогания Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» и вышел на замену на 65-й минуте вместо Александра Ерохина. А на 88-й минуте форвард сделал голевую передачу, головой скинув мяч под удар полузащитника Магомеда Оздоева.

«Зенит» набрал шесть очков и занимает второе место в премьер-лиге, уступая «Уралу» по разнице забитых и пропущенных мячей. В третьем туре 28 июля команда сыграет в гостях с «Оренбургом».