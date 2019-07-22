Магомед Оздоев: Всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому нахожусь рядом

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче второго тура премьер-лиги на олимпийском стадионе «Фишт».
– Сегодня была очень тяжелая погода: очень душно, плюс весь матч лил дождь, – приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – Нужно было забивать те моменты, которые у нас были, и спокойнее завершать игру. Но получилось так, как получилось.
– Пару слов о забитом мяче.
– Я всегда знаю, что Дзюба скинет, и поэтому нахожусь рядом.
Напомним, в первом тайме «Зенит» вышел вперед после того, как иранец Сердар Азмун реализовал пенальти. А на 88-й минуте Оздоев установил окончательный счет, отправив мяч в ворота после скидки головой вышедшего на замену форварда Артема Дзюбы.
«Зенит» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Уралу» по разнице забитых и пропущенных мячей. В третьем туре 28 июля чемпионы России сыграют в гостях с «Оренбургом».
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