Алексей Сутормин: У меня было два момента, которые нужно реализовывать Новичок «Зенита» дебютировал в стартовом составе в матче с «Сочи».

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итоги матча второго тура премьер-лиги с «Сочи» (2:0) на олимпийском стадионе «Фишт».

– Сегодня у меня два момента, хороших момента, которые нужно реализовывать, – приводит слова 25-летнего игрока официальный сайт клуба. – Поэтому будем работать на тренировках.

– Несколько раз было заметно ваше отличное взаимодействие с (Артемом) Дзюбой – подыгрыш, стеночки…

– Время идет, и мы с партнерами начинаем лучше понимать друг друга, на тренировках стараемся привыкать, так что надеюсь, со временем будет получаться все лучше.

Напомним, в матче с «Сочи» Сутормин впервые сыграл в стартовом составе «Зенита» и провел на поле весь матч. В первом туре с «Тамбовом» (2:1) он дебютировал за основной состав клуба, выйдя на замену на 66-й минуте.

«Зенит» занимает второе место, уступая «Уралу» только по разнице забитых и пропущенных мячей, и в третьем туре сыграет 28 июля в гостях с «Оренбургом».