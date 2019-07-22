Бранислав Иванович: Было видно, что бывшие игроки «Зенита» были сильнее мотивированы

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович после матча второго тура премьер-лиги с «Сочи» (2:0) на олимпийском стадионе «Фишт» высказался об игре соперника, за который сыграли четыре бывших игрока чемпионов России.
– У них («Сочи») были моменты, и моменты были хорошие, – приводит слова 35-летнего серба официальный сайт клуба. – Думаю, что, если бы они забили, нам было бы очень тяжело отыграться после этого.
– Повлияло ли на игру то, что в «Сочи» выступают несколько ваших бывших одноклубников?
– Да, было видно, что ребята сильнее мотивированы.
Напомним, в основном составе «Сочи» вышли три бывших игрока «Зенита»: защитники Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и полузащитник Ибрагим Цаллагов, а во втором тайме на замену вышел форвард Дмитрий Полоз, также ранее выступавший за сине-бело-голубых.
«Зенит» одержал вторую победу и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Уралу» по разнице забитых и пропущенных мячей. В третьем туре 28 июля чемпионы России сыграют в гостях с «Оренбургом».
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