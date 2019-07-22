«Рубин» опубликовал видео речи Шаронова после победы над «Динамо» (видео)

Тренер «Рубина» Роман Шаронов обратился к команде после победы над «Динамо» (1:0) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе «Динамо». Видео речи тренера было опубликовано в клубном инстаграме.
«Сегодня 21-е число, и кто рок-н-роллом увлекается, в «Лужниках» играет легендарная группа под названием «Металлика». У меня был на нее билет. Я не попал. Но то, что я испытал, это круче. Спасибо», – сказал Шаронов.
Напомним, «Рубин» вырвал победу благодаря голу в компенсированное время форварда Беки Микелтадзе. При этом с 36-й минуты команда играла вдесятером.
«Рубин» набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В третьем туре 29 июля казанцы сыграют дома с «Ахматом».
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