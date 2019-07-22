«Рубин» опубликовал видео речи Шаронова после победы над «Динамо» (видео) - Советский спорт
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22 июля 2019 10:23ФутболЛипкин Антон

«Рубин» опубликовал видео речи Шаронова после победы над «Динамо» (видео)

Тренер сказал, что испытал эмоции круче, чем если бы сходил на концерт группы «Металлика».

Тренер «Рубина» Роман Шаронов обратился к команде после победы над «Динамо» (1:0) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе «Динамо». Видео речи тренера было опубликовано в клубном инстаграме.

«Сегодня 21-е число, и кто рок-н-роллом увлекается, в «Лужниках» играет легендарная группа под названием «Металлика». У меня был на нее билет. Я не попал. Но то, что я испытал, это круче. Спасибо», – сказал Шаронов.

Напомним, «Рубин» вырвал победу благодаря голу в компенсированное время форварда Беки Микелтадзе. При этом с 36-й минуты команда играла вдесятером.

«Рубин» набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В третьем туре 29 июля казанцы сыграют дома с «Ахматом».

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