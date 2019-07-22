Александр Григорян: Опять упустили инициативу за несколько минут «Тамбов» проиграл «Локомотиву», пропустив два гола за три минуты.

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:2) в Москве.

«Трудно предъявить претензии игрокам, – сказал Григорян на пресс-конференции. – К самоотдаче вообще претензий нет, по плану на игру – все складывалось, как планировали.

Опять, как и в Санкт-Петербурге, пропустили два гола в течение трех-четырех минут. Закономерность ли это? Думаю, нет. Хотя факт остается фактом: за несколько минут упускаем инициативу.

Во втором тайме «Локомотив», возможно, осознанно отдал инициативу, но я чувствовал, что мы можем сравнять счет, и игроки настроены на это. Возможности были у обеих команд, но второй матч мы выглядели достойно».

Напомним, в первом туре дебютанты премьер-лиги с таким же счетом проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге. Теперь в третьем туре «Тамбов» проведет первый домашний матч: 27 июля команда примет «Спартак» на «Мордовия Арене» в Саранске.