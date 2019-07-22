«Реал» предложил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов и Бэйла - Советский спорт
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22 июля 2019 11:02ФутболЛипкин Антон

«Реал» предложил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов и Бэйла

Бразилец хочет покинуть Париж.

Агент форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара Пини Захави продолжает работать над возвращением бразильца в Испанию.

Ранее сообщалось, что чемпионы Франции ведут неофициальные переговоры с «Барселоной», которая хотела бы вернуть 27-летнего Неймара. Однако теперь игрока может перехватить «Реал».

По информации El Mundo Deportivo, Захави получил предложение из Мадрида, где готовы заплатить за форварда 90 миллионов евро и отдать в «ПСЖ» полузащитника Гарета Бэйла. Пока неизвестно, как отреагируют на такой вариант в Париже, поскольку раньше клуб отказывался от более выгодных предложений с экономической точки зрения.

Напомним, Неймар провел в «ПСЖ» два сезона после перехода из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Этот трансфер остается рекордным в истории футбола.

Добавим, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который не рассчитывает на Бэйла, заявил накануне, что клуб работает над трансфером валлийца.

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