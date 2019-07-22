Рафал Аугустыняк: Счет матча с «Ахматом» не говорит обо всей игре

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче второго тура премьер-лиги на «Екатеринбург Арене».
«Мы очень довольны, это была хорошая игра, нам противостоял серьезный соперник, – приводит слова 25-летнего поляка официальный сайт клуба. – Теперь надо быстрее забыть этот матч и готовиться к «Динамо», с которым нас ожидает очень тяжелая игра.
Счет матча не говорит обо всей игре, у «Ахмата» тоже были моменты, которые они могли реализовывать».
Напомним, «Урал» открыл счет в компенсированное к первому тайму время, когда форвард Владимир Ильин забил после скидки головой Аугустыняка. После перерыва еще два мяча на счету полузащитников Отмана Эль-Кабира и Юрия Бавина.
«Урал» набрал шесть очков и лидирует в премьер-лиге. В третьем туре 26 июля команда проведет свой первый гостевой матч – с «Динамо» в Москве.
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