Рафал Аугустыняк: Счет матча с «Ахматом» не говорит обо всей игре - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июля 2019 11:08ФутболЛипкин Антон

Рафал Аугустыняк: Счет матча с «Ахматом» не говорит обо всей игре

«Урал» одержал крупную победу во втором туре премьер-лиги.

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче второго тура премьер-лиги на «Екатеринбург Арене».

«Мы очень довольны, это была хорошая игра, нам противостоял серьезный соперник, – приводит слова 25-летнего поляка официальный сайт клуба. – Теперь надо быстрее забыть этот матч и готовиться к «Динамо», с которым нас ожидает очень тяжелая игра.

Счет матча не говорит обо всей игре, у «Ахмата» тоже были моменты, которые они могли реализовывать».

Напомним, «Урал» открыл счет в компенсированное к первому тайму время, когда форвард Владимир Ильин забил после скидки головой Аугустыняка. После перерыва еще два мяча на счету полузащитников Отмана Эль-Кабира и Юрия Бавина.

«Урал» набрал шесть очков и лидирует в премьер-лиге. В третьем туре 26 июля команда проведет свой первый гостевой матч – с «Динамо» в Москве.

16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
22/07 09:46Хоккей
Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыНескольких известных хоккеистов погубила страсть к гулянкам и алкоголю.
21/07 23:00Футбол
Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рокПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились защитник и нападающий хозяев Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
17/07 17:00Хоккей
Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
22/07 00:00Футбол
Эдер и Игнатьев приносят «Локо» победу. Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
21/07 22:20Футбол
Новая «ВТБ Арена» открылась ярким футбольным праздникомВ воскресенье на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Л. Яшина» прошел первый домашний матч бело-голубых в сезоне-2019/20 с «Рубином», незабываемый антураж которого создала обширная развлекательная программа.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
19/07 11:30Хоккей
От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Новости
11:26 Футбол Ханни покинул расположение «Спартака» и ведет переговоры с клубом из Катара
11:19 Футбол Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев: Первый гол в конце тайма нас здорово подхлестнул
11:13 Футбол Петрус Бумаль: Лидерство «Урала»? Пока рано радоваться
11:08 Футбол Рафал Аугустыняк: Счет матча с «Ахматом» не говорит обо всей игре
11:02 Футбол «Реал» предложил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов и Бэйла
10:51 Футбол Защитник «Рубина» Олег Данченко: Эмоций почти нет, все силы отдали
10:43 Футбол Юрий Дюпин: «Динамо» играло забросами, чем облегчало нам ситуацию
10:34 Футбол Александр Григорян: Опять упустили инициативу за несколько минут
10:23 Футбол «Рубин» опубликовал видео речи Шаронова после победы над «Динамо» (видео)
10:14 Футбол Бранислав Иванович: Было видно, что бывшие игроки «Зенита» были сильнее мотивированы
10:06 Футбол Карло Анчелотти: Мы по-прежнему ведем переговоры по Хамесу
09:56 Футбол Юрий Семин: Игра Мурило? Пока все четыре центральных защитника в разных кондициях
09:49 Футбол Алексей Сутормин: У меня было два момента, которые нужно реализовывать
09:39 Футбол Маурицио Сарри: Важно, чтобы Роналду чувствовал себя на поле свободно
09:26 Футбол Магомед Оздоев: Всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому нахожусь рядом
09:21 Футбол Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории Китая
09:07 Футбол Артем Дзюба: Очень важно вырывать такие матчи, потому что дальше – Лига чемпионов, будет еще тяжелее
08:59 Футбол Сергей Семак: Второй гол, конечно, нужно было забивать раньше
07:42 Футбол Сегодня «Краснодар» может узнать своего первого соперника в Лиге чемпионов
07:33 Футбол Сегодня пройдет жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором участвует «Спартак»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика