Рафал Аугустыняк: Счет матча с «Ахматом» не говорит обо всей игре «Урал» одержал крупную победу во втором туре премьер-лиги.

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче второго тура премьер-лиги на «Екатеринбург Арене».

«Мы очень довольны, это была хорошая игра, нам противостоял серьезный соперник, – приводит слова 25-летнего поляка официальный сайт клуба. – Теперь надо быстрее забыть этот матч и готовиться к «Динамо», с которым нас ожидает очень тяжелая игра.

Счет матча не говорит обо всей игре, у «Ахмата» тоже были моменты, которые они могли реализовывать».

Напомним, «Урал» открыл счет в компенсированное к первому тайму время, когда форвард Владимир Ильин забил после скидки головой Аугустыняка. После перерыва еще два мяча на счету полузащитников Отмана Эль-Кабира и Юрия Бавина.

«Урал» набрал шесть очков и лидирует в премьер-лиге. В третьем туре 26 июля команда проведет свой первый гостевой матч – с «Динамо» в Москве.