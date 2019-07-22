Петрус Бумаль: Лидерство «Урала»? Пока рано радоваться «Урал» выиграл оба своих матча на старте сезона.

Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль после победы над «Ахматом» (3:0) в матче второго тура премьер-лиги на «Екатеринбург Арене» высказался о лидерстве команды в турнирной таблице.

«Это еще самое начало чемпионата, пока рано радоваться, – приводит слова 26-летнего камерунца официальный сайт клуба. – Конечно, мы стараемся выступить лучше, чем в прошлом году. Сейчас мы идем от игры к игре, у нас стоит задача набирать как можно больше очков в каждом матче.

Для «Урала» было бы неплохо занять место между шестым и восьмым, то есть лучше, чем в прошлом сезоне, мы все к этому стремимся».

Напомним, в первом туре «Урал» одержал победу над «Уфой» (3:2). Из других команд только «Зенит» также набрал шесть очков, но уступает лидеру по разнице забитых и пропущенных мячей.

В третьем туре «Урал» впервые в чемпионате сыграет в гостях – с «Динамо» в Москве. Матч пройдет 26 июля.