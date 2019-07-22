Ханни покинул расположение «Спартака» и ведет переговоры с клубом из Катара

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни близок к переходу в клуб из Катара, сообщает Sport24.ru.
28-летний алжирец уже покинул расположение команды и находится в Дохе, где в ближайшее время должен пройти медобследование перед подписанием контракта с новым клубом.
Напомним, Ханни перешел в «Спартак» в январе 2018 года из «Андерлехта» за восемь миллионов евро. За полтора года он провел за команду 38 матчей, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.
Отметим, что Ханни остался в запасе «Спартака» в матче первого тура премьер-лиги с «Сочи» (1:0), а в минувшую субботу не попал в заявку на игру с «Ростовом» (2:2).
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