«Реал» может отдать Лунина в аренду в «Вальядолид» Украинцу ищут команду примеры, где он будет первым номером.

Голкипер «Реала» Андрей Лунин следующий сезон может также провести в аренде, сообщает AS.

В связи с тем, что костариканец Кейлор Навас не намерен уходить из клуба, у 20-летнего украинца будет мало шансов получать даже небольшую игровую практику.

В прошлом сезоне Лунин играл в аренде в «Леганесе», однако провел всего семь матчей, чаще всего оставаясь сменщиком 35-летнего Ивана Куэльяра. Теперь же «Реал» рассчитывает найти для лучшего вратаря молодежного чемпионата мира клуб, где он будет первым номером.

На данный момент самым вероятным претендентом на Лунина считается «Вальядолдид», во многом благодаря хорошим отношения одного из акционеров клуба Роналдо с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Также Лунин может оказаться в «Бетисе», однако недавно зелено-белые подписали голкипера молодежной сборной Испании Дани Мартина, что уменьшает их шансы в борьбе за украинца.