«Барселона» и «Манчестер Сити» отказались от предложения «Баварии» по обмену игроками - Советский спорт
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22 июля 2019 12:11ФутболГичунцев Артур

«Барселона» и «Манчестер Сити» отказались от предложения «Баварии» по обмену игроками

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство «Баварии» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Согласно источнику, чемпион бундеслиги предложил за игрока сборной Германии австрийского защитника Давида Алабу и получил отказ.

Отмечается, что после этого мюнхенцы отправили аналогичный запрос в «Барселону» с предложением обменять своего футболиста на французского хавбека Усмана Дембеле. Каталонцы также ответили отказом.

Ранее представитель «Баварии» заявил, что «Манчестер Сити» требует за Сане 100 млн евро, что не устраивает руководство. Что касается Дембеле, то он может стать частью сделку по трансферу в «Барселону» нападающего «ПСЖ» Неймара.

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