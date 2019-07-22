Ханни станет одноклубником Снейдера Алжирец прилетел в Доху для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с клубом «Аль-Гарафа».

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни близок к переходу в катарский клуб «Аль-Гарафа», сообщает sportsnewsdz.

28-летний алжирец уже находится в Дохе, где должен пройти обследование в медицинском центре «Аспетар». После этого Ханни подпишет контракт с новым клубом.

Отметим, что в прошлом сезоне «гепарды» заняли восьмое место в чемпионате Катара. Команду тренирует серб Славиша Йоканович, а в ее составе выступает голландец Уэсли Снайдер и словак Владимир Вайсс.

Напомним, Ханни перешел в «Спартак» в январе 2018 года из «Андерлехта» за восемь миллионов евро. За полтора сезона он провел за красно-белых 38 матчей, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.