Ханни станет одноклубником Снейдера

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни близок к переходу в катарский клуб «Аль-Гарафа», сообщает sportsnewsdz.
28-летний алжирец уже находится в Дохе, где должен пройти обследование в медицинском центре «Аспетар». После этого Ханни подпишет контракт с новым клубом.
Отметим, что в прошлом сезоне «гепарды» заняли восьмое место в чемпионате Катара. Команду тренирует серб Славиша Йоканович, а в ее составе выступает голландец Уэсли Снайдер и словак Владимир Вайсс.
Напомним, Ханни перешел в «Спартак» в январе 2018 года из «Андерлехта» за восемь миллионов евро. За полтора сезона он провел за красно-белых 38 матчей, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.
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