Ханни станет одноклубником Снейдера - Советский спорт
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22 июля 2019 12:15ФутболЛипкин Антон

Ханни станет одноклубником Снейдера

Алжирец прилетел в Доху для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с клубом «Аль-Гарафа».

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни близок к переходу в катарский клуб «Аль-Гарафа», сообщает sportsnewsdz.

28-летний алжирец уже находится в Дохе, где должен пройти обследование в медицинском центре «Аспетар». После этого Ханни подпишет контракт с новым клубом.

Отметим, что в прошлом сезоне «гепарды» заняли восьмое место в чемпионате Катара. Команду тренирует серб Славиша Йоканович, а в ее составе выступает голландец Уэсли Снайдер и словак Владимир Вайсс.

Напомним, Ханни перешел в «Спартак» в январе 2018 года из «Андерлехта» за восемь миллионов евро. За полтора сезона он провел за красно-белых 38 матчей, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

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