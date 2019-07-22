Антуан Гризманн: Завтра я проведу первые минуты в форме «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от своего первого матча за каталонцев.
Во вторник «Барселона» проведет в Сайтаме (Япония) контрольный матч с «Челси».
«Завтра я проведу первые минуты в этой форме, – приводит слова 28-летнего француза официальный твиттер сине-гранатовых. – С нетерпением жду возможности получить удовольствие от игры с новыми партнерами».
Напомним, Гризманн стал игроком «Барселоны» 12 июля. Стоимость трансфера чемпиона мира из «Атлетико» составила 120 миллионов евро.
Матч «Барселона» – «Челси» пройдет 23 июля на стадионе «Саитама 2002». Начало – 13:30 (мск).
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