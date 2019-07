Антуан Гризманн: Завтра я проведу первые минуты в форме «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от своего первого матча за каталонцев.

Во вторник «Барселона» проведет в Сайтаме (Япония) контрольный матч с «Челси».

«Завтра я проведу первые минуты в этой форме, – приводит слова 28-летнего француза официальный твиттер сине-гранатовых. – С нетерпением жду возможности получить удовольствие от игры с новыми партнерами».

🔊 @AntoGriezmann: «Tomorrow will be my first minutes wearing this shirt, I'm looking forward to enjoying it on the pitch with my new teammates» #RakutenCup pic.twitter.com/5saR71epyz