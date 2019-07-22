Олег Кузьмин: «Рубин» обыграл «Динамо» за счет характера

Наставник «Рубина» Олег Кузьмин поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» в гостевом матче 2-го тура РПЛ.
«Удалось победить за счет характера, ребята бились друг за друга, так сложилось, но сдаваться после удаления мы в любом случае не собирались.
Чем отличается Шаронов от Бердыева? Сравнивать не буду, у каждого свое видение, скажу так, что мне работалось и работается хорошо», – цитирует Кузьмина Sport24.ru.
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