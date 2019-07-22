Меркис объявил об уходе с поста пресс-атташе «Енисея»

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис сообщил об уходе из клуба и переезде в Москву.
«Весной я принял решение, что нужно идти дальше, – написал Меркис в твиттере. – Оно было сложным, но взвешенным. 14 июля с билетом в один конец я отправился в Москву, где начал работу над рядом интересных проектов.
Хочется поблагодарить каждого за время в «Енисее» – за совместную работу, поддержку, веру, критику...».
Напомним, до прихода в клуб Меркис вел неофициальный твиттер «Енисея», а в 2016 году в 18 лет был назначен пресс-атташе клуба. Он запомнился креативным подходом ведения клубных социальных сетей, которые за последние три года набрали большую популярность.
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