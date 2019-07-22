Президент «Ростова» подарил айфоны болельщикам, которые провели «золотой сезон» - Советский спорт
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22 июля 2019 13:16ФутболЛипкин Антон

Президент «Ростова» подарил айфоны болельщикам, которые провели «золотой сезон»

Три человека посетили все матчи команды в прошлом сезоне.

«Ростов» в перерыве матча второго тура со «Спартаком» (2:2) наградил болельщиков, которые провели «золотой сезон», то есть посетили все матчи команды дома и на выезде, сообщает «Газета.Ru».

Президент клуба Арташес Арутюнянц вручил трем болельщикам памятные футболки, а также сделал каждому личный подарок – по новому айфону. Как сообщает официальный твиттер клуба, «золотой сезон» провели Яков Бабкин, Николай Сухарь и Дмитрий Микрюков.

Напомним, в первых двух турах нового чемпионата «Ростов» набрал четыре очка и занимает третье место.

В третьем туре 28 июля команда сыграет в гостях с «Арсеналом».

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