«Динамо» (Киев) сыграет в Лиге чемпионов с «Брюгге» - Советский спорт
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22 июля 2019 13:38ФутболЛипкин Антон

«Динамо» (Киев) сыграет в Лиге чемпионов с «Брюгге»

В понедельник прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, которую провел директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти.

Результаты жеребьевки:

Путь лиг
«Истанбул» (Турция) – «Виктория Пльзень» (Чехия) / «Олимпиакос» (Греция)
«Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия)
«Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев, Украина)
ПСВ (Голландия) / «Базель» (Швейцария) – ЛАСК (Австрия)

Путь чемпионов
«Клуж» (Румыния) / «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Селтик» (Шотландия) / «Нымме Калью» (Эстония)
«Сутьеска Никшич» (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) – «Дандолк» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан)
ПАОК (Греция) – «Аякс» (Голландия)
«Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия) / «Валлетта» (Мальта)
«Црвена Звезда» (Сербия) / ХИК (Финляндия) – «Нью Сэйнтс» (Уэльс) / «Копенгаген» (Дания)
«Марибор» (Словения) / АИК (Швеция) – «БАТЭ» (Белоруссия) / «Русенборг» (Норвегия)

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