Динияр Билялетдинов: В «Сочи» меня не будет. Есть предложения от европейских клубов

Бывший хавбек московского «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов исключил вариант с переходом в «Сочи».
«В «Сочи» меня не будет. Я сейчас нахожусь в аэропорту. Есть предложения от ряда российских и европейских клубов. Остальное пока разглашать не буду», – цитирует футболиста Sport24.ru.
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