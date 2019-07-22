Динияр Билялетдинов: В «Сочи» меня не будет. Есть предложения от европейских клубов - Советский спорт
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22 июля 2019 13:45ФутболГичунцев Артур

Динияр Билялетдинов: В «Сочи» меня не будет. Есть предложения от европейских клубов

Последней командой футболиста был литовский «Ритеряй».

Бывший хавбек московского «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов исключил вариант с переходом в «Сочи».

«В «Сочи» меня не будет. Я сейчас нахожусь в аэропорту. Есть предложения от ряда российских и европейских клубов. Остальное пока разглашать не буду», – цитирует футболиста Sport24.ru.

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