«Спартак» включил матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы в абонементскую программу Соперник красно-белых определится в понедельник.

«Спартак» объявил на официальном сайте о том, что владельцы абонементов на сезон-2019/2020 получат возможность посетить матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним, изначально абонемент позволял его владельцу посетить все домашние матчи премьер-лиги, домашний матч Кубка России до 1/8 финала включительно, а также со скидкой приобретать билеты на домашние матчи «Спартака-2» в ФНЛ.

Напомним, жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет в понедельник в Ньоне (Швейцария).

Красно-белым может достаться «Тун» (Швейцария) или победитель одной из четырех пар второго квалификационного раунда:

«Лехия» (Гданьск, Польша) – «Брондбю» (Дания)

«Млада-Болеслав» (Чехия) – «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан)

«Арис» (Салоники, Греция) – АЕЛ (Лимассол, Кипр)

«Локомотив» (Пловдив, Болгария) – «Спартак» (Трнава, Словакия).

Матчи второго квалификационного раунда пройдут 25 июля и 1 августа, третьего раунда – 8 и 15 августа.

Начало жеребьевки – 15:00 (мск).