ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Уфы» Об этом сообщает Sport24.ru.

Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Уфы» Данилу Круговому, который является воспитанником «Зенита».

Согласно источнику, если футболист ответит согласием, в команду Вадима Евсеева отправятся Никита Чернов, а также Наир Тикнизян.

Отмечается, что Чернов также получил предложение о возвращении в «Зенит», однако, ему интересен вариант с трансфером в столичный клуб.

В минувшем сезоне Круговой провел за первую команду «Уфы» 9 матчей и отдал один голевой пас.