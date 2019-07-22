ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Уфы» - Советский спорт
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22 июля 2019 14:09ФутболГичунцев Артур

ЦСКА ведет переговоры о трансфере защитника «Уфы»

Об этом сообщает Sport24.ru.

Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Уфы» Данилу Круговому, который является воспитанником «Зенита».

Согласно источнику, если футболист ответит согласием, в команду Вадима Евсеева отправятся Никита Чернов, а также Наир Тикнизян.

Отмечается, что Чернов также получил предложение о возвращении в «Зенит», однако, ему интересен вариант с трансфером в столичный клуб.

В минувшем сезоне Круговой провел за первую команду «Уфы» 9 матчей и отдал один голевой пас.

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